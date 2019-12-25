Подать заявление на развод можно с помощью Госуслуг

Супругам дадут месяц на окончательное принятие решения.

В Минцифры сообщили, что теперь появилась возможность на развод с помощью портала Госуслуги. Обязательное условие — оба супруга должны быть согласны с решением.

Семье дается месяц на раздумья, после чего хотя бы один из них должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение.

Помимо взаимного желания развестись у пары не должно быть детей, а вот подтвержденная учетная запись на портале и СНИЛС, электронная почта нужны.

Документы подписываются "Госключом". Для него нужен загранпаспорт, выданный на 10 лет, или смартфон или планшет с функцией NFC.

Сервис работает следующим образом:

Инициатор заполняет свою часть заявления и направляет на подтверждение второму. Второй супруг подтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение "Госключ", где подписывает заявление УКЭПом. Инициатор заявления получает уведомление об этом, переходит в приложение "Госключ" и подписывает заявление. После этого инициатор подачи заявления выбирает отдел ЗАГС, в котором состоится расторжение брака, дату и время, а также указывает, пойдет ли он на нее один или с супругом, и оплачивает пошлину. Второй заявитель получает уведомление об этом, оплачивает пошлину и отправляет заявление в выбранный ЗАГС.

Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, то второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению документа, а затем забрать его на бумаге в одном ЗАГСе или МФЦ.

Ранее Piter.tv писал о том, что за полгода в Петербурге поженились 28 тыс. пар.

Фото: Pexels