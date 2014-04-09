За полгода в Петербурге поженились 28 тыс. пар

Cамые популярные даты свадеб этом году 3 июня, 28 июля и 23 сентября.

За "свадебный сезон", который длился с 1 мая по 30 сентября, поженились 28 070 пар. Число желающих пожениться выросло по сравнению с прошлым годом на 10 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Комитета по делам ЗАГС.

Самые популярные даты свадеб этом году 3 июня, 28 июля и 23 сентября. В каждый из этих дней подразделениями Комитета по делам ЗАГС регистрировали брак более 300 раз.

Ранее на Piter.tv: более 28 тысяч человек поженились в Петербурге в свадебный сезон.

Фото: Piter.tv