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За полгода в Петербурге поженились 28 тыс. пар
Сегодня, 17:30
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За полгода в Петербурге поженились 28 тыс. пар

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Cамые популярные даты свадеб этом году 3 июня, 28 июля и 23 сентября.

За "свадебный сезон", который длился с 1 мая по 30 сентября, поженились 28 070 пар. Число желающих пожениться выросло по сравнению с прошлым годом на 10 процентов. Об этом сообщили в  пресс-службе петербургского Комитета по делам ЗАГС. 

Самые популярные даты свадеб этом году 3 июня, 28 июля и 23 сентября. В каждый из этих дней   подразделениями Комитета по делам ЗАГС  регистрировали брак более 300 раз. 

Ранее на Piter.tv: более 28 тысяч человек поженились в Петербурге в свадебный сезон.

Фото: Piter.tv

Теги: загс, свадьбы, семьи петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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