Петербуржцам рассказали, как распознать синдром хронической усталости

Специалист рассказал, что синдром хронической усталости – синдром поствирусной астении, то есть, по сути, воспаление нервной ткани.

Многие люди ранней весной испытывают не только приятные эмоции от увеличения продолжительности светового дня, но и усталость и утомляемость, которые не проходят даже после хорошего сна или отдыха. Многие винят в этом суету мегаполиса или просто неблагоприятную погоду. На деле за симптомами может скрываться "синдром хронической усталости".

Автор методик восстановления работоспособности космонавтов и летного состава, разработчик практических инструментов лечения синдрома хронической усталости врач-психотерапевт Аркадий Кузнецов в интервью "Петербургскому дневнику" рассказал, как самостоятельно понять, что у человека хроническая усталость.

Специалист рассказал, что синдром хронической усталости – синдром поствирусной астении, то есть, по сути, воспаление нервной ткани. Оно вызывается вирусами Эпштейна-Барр, Коксаки, герпеса человека 6-го типа. При этом симптомы болезни легко перепутать с иными патологическими состояниями.

В психиатрии состояние астении близко к эмоциональному истощению, которое может вызываться банальным нарушением режима труда и отдыха. Если человек на протяжении нескольких месяцев спит по 3-4 часа в сутки, то в итоге впадет в астеническое состояние. В нашем климате стоит упомянуть также сезонное аффективное расстройство, которое поражает 20-30% людей. Нелишним будет упомянуть крайне важную штуку – дефицит витамина Д. Другими словами, хроническая усталость – наш постоянный спутник. Аркадий Кузнецов

Самостоятельно заподозрить у себя синдром хронической усталости просто: "все, что раньше восстанавливало, не восстанавливает". Если ни сон, ни отпуск не дают улучшения, то необходимо обратиться к врачу.

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Фото: unsplash.com (Abbie Bernet)