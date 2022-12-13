Каждый второй петербуржец наблюдает у себя признаки эмоционального выгорания

Ещё 33% испытывают на работе хроническую усталость.

По данным исследования hh.ru ,каждый второй опрошенный петербуржец наблюдает у себя признаки эмоционального выгорания – об этом заявили 50% респондентов в начале этого года.

По сравнению с прошлогодними показателями число таких людей не снизилось ни на один процент и держится на стабильно высоком уровне. Ещё 33% испытывают на работе хроническую усталость. Выходит, что только 17% работников в Петербурге на данный момент не подвержены выгоранию и не чувствуют постоянную усталость на работе.

Чаще всего о выгорании заявляют представители сферы управления персоналом и тренингов (53% представителей этой области), работники сферы науки и образования (53%), а также работники административной сферы (52%), маркетологи, представители сферы транспорта и логистики (по 50% в каждой области).

Меньше всего тех, кто жалуется на выгорание зафиксировано среди юристов, начинающих специалистов и строителей.

Фото: pxhere.com