Треть петербуржцев чувствуют хроническую усталость

Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты.

Больше трети опрошенных петербуржцев (34%) чувствует хроническую усталость (почти каждый день). Жители Северной столицы находятся на втором месте в России по ощущению усталости от работы и домашних дел, следует из опроса HeadHunter.

При этом Петербург вышел на первое место по России среди тех, кто чувствует усталость от работы стабильно каждый месяц (7% жителей). Хроническую усталость больше чувствуют женщины, чем мужчины (28% и 34% соответственно). Наибольшая доля усталости от работы (40%) наблюдается среди представителей сферы маркетинга и PR, научные работники и преподаватели (35%), а также ИТ-специалисты (35%). Вообще никакой хронической усталости из-за работы не испытывают представители рабочих профессий (50%), специалисты транспортной сферы (46%), работники производственного сектора (40%).

Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты, под конец года не могут восстановить нормально силы строители, юристы и работники сферы продаж.

Плохое самочувствие и общая подавленность (55%), проблемы со сном (49%), повышенная тревожность (45%), пессимистичность (47%), а также низкая эффективность (37%) – такие признаки усталости сотрудники из Петербурга называли чаще всего.

Ранее стало известно, какие профессии в Северной столице являются наиболее востребованными на данный момент..

Фото: pxhere.com