Аналитики назвали самые востребованные профессии Петербурга

В список вошли специальности из разных отраслей.

Стало известно, какие профессии в Северной столице являются наиболее востребованными на данный момент. Об этом в своём исследовании сообщили аналитики сервиса "HeadHunter Северо-Запад".

Так, петербургские работодатели нуждаются в менеджерах по маркетингу, интернет-маркетологах, программистах и разработчиках, технологах, водителях, аналитиках, сервисных инженерах, инженерах-механиках, инженерах ПТО, врачах, курьерах, учителях, менеджерах по логистике, медсестрах\медбратьях, бухгалтерах, секретарях и экономистах. Самыми дефицитными в начале 2023 года стали кадры из сферы консалтинга.

Кроме того, в ближайшее время в городе потребуются специалисты по монтажу, настройке и обслуживанию оборудования. Спросом пользуются также рабочие специальности, представители IT, транспортной и логистической сфер со знанием китайского.

Ранее мы сообщили о том, что у петербургских работодателей появился спрос на студентов.

Фото: Piter.TV