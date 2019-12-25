Стало известно, как работодатели следят за сотрудниками на удаленке

Однако, очень немногие работодатели следят так за своими сотрудниками.

Существуют различные средства, позволяющие отслеживать работу на удаленке. Конкретный выбор зависит от задачи контроля. Об этом агентству "Прайм" рассказал основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

Если нужно контролировать, на что именно тратится время работников, используются тайм-трекеры. Они наблюдают за действиями и потом группируют активность, чтобы отделить работу от прокрастинации.

Если стоит задача предотвращать незаконное использование информации, с которой работают сотрудники, применяют DLP-системы. Они контролируют попытки скопировать файл с важной информацией, например, на флешку или в облако.

Если требуется в общем контролировать, чем занят сотрудник, используют агенты мониторинга, которые записывают экран и перечень открываемых файлов или сайтов.

Однако, очень немногие работодатели следят так за своими сотрудниками, потому что мало кто имеет опыт управления удаленными сотрудниками.

Ранее были названы главные признаки прослушки телефона.

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