Петербуржцам рассказали, как работать, когда за окном темно и уныло

Побороть желание постоянно спать поможет режим сна.

Осенью и зимой петербуржцам особенно тяжело просыпаться и идти на работу. За окном – еще темно, холодно и уныло. Эксперты hh.ru подготовили список спасательных мер для тех, кто грустит без солнца и постоянно хочет спать.

Чтобы меньше зависеть от погоды, нужно жить по расписанию. Специалисты советуют соблюдать режим сна: вставайте и ложитесь в одно и то же время. Организм привыкнет отдыхать в одно и то же время, а днем будет ощущение бодрости. Режим сна поможет избежать хандры.

Кроме того, важно следить за уровнем стресса, ведь именно он может ослабить и истощить нервную систему. Нужно думать и говорить о хорошем. Смотреть на жизнь с оптимизмом.

Настроение улучшают занятия спортом. Достаточно даже 15-30 минут в день, чтобы чувствовать себя энергичным и бодрым. Необходимо составить сбалансированное меню. В тарелке зимой должны быть овощи, фрукты и зелень.

Для поддержания организма в период отсутствия солнечного света рекомендовано употреблять пищу, богатую омега-3 жирными кислотами и витамином D3. Важно проверить уровень витамина D, поскольку его недостаток может быть первой причиной хандры и плохого настроения. Кроме того, он отвечает за иммунитет.

Нужно найти время для дневных прогулок на свежем воздухе. Даже пять минут на солнце подарят приятные эмоции и прилив энергии.

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