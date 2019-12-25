В Петербурге на линейках 1 сентября все должны быть в масках

Мероприятия будут проходить на улице.

Стало известно, в каком формате в Петербурге пройдут школьные линейки 1 сентября. Об этом "Невским Новостям" сообщили в пресс-службе комитета по образованию.

В соответствии с постановлением Роспотребнадзора, проведение мероприятий 1 сентября будет осуществляться по классам или параллелям на открытом воздухе.

Все участники мероприятий, в том числе родители должны быть в масках.

Ранее отчаявшиеся жители Средней Рогатки решили открыть сеть школ под открытым небом. В микрорайоне, где уже сданы 26 тысяч квартир, нет ни одной школы. Не появятся они и в 2022 году.

Фото: Piter.tv