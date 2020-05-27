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Москвичам показали, как проходят похороны человека с коронавирусом

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Похороны проводились в Москве на Троекуровском кладбище.

Москвичам показали видеозапись похорон человека, скончавшегося от осложнений, вызванных коронавирусом. Ролик в своем Instagram опубликовало похоронное агентство "Ритуал".

Похороны проводились в Москве на Троекуровском кладбище. На записи показано, как четыре сотрудника надевают защитные костюмы, маски с респираторами, перчатки. В выкопанную могилу засыпают белый порошок (дезинфицирующее средство) и только потом туда опускают гроб. На него кидают еловые ветки и только потом закапывают.

Родственники при этом стоят вдали от могилы, гроб во время всей церемонии захоронения остается закрытым. Также на похороны допускаются не больше пяти человек.

Стали известны новые правила захоронения пациентов с COVID-19 в Петербурге.

Видео: Instagram / gbu_ritualmsk

Теги: коронавирус, похороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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