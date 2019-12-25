  1. Главная
Петербуржцам рассказали о сроках годности домашних консервов
Сегодня, 13:50
Петербуржцам рассказали о сроках годности домашних консервов

Соблюдение рекомендаций позволяет сохранить качество продукта и обезопасить себя от опасных заболеваний, таких как ботулизм.

Вопрос правильного хранения домашней консервации важен для каждой хозяйки, ведь соблюдение рекомендаций позволяет сохранить качество продукта и обезопасить себя от опасных заболеваний, таких как ботулизм. Эта тема была подробно рассмотрена представителями межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

Рекомендованные сроки хранения популярных видов домашних заготовок:

Овощи (маринованные огурцы, помидоры, кабачковая икра) — до 12 месяцев;

Компоты и варенье — до 24 месяцев;

Маринованные грибы — максимум 6–8 месяцев;

Салаты и лечо — до 8–10 месяцев.

Основные условия хранения домашней консервации:

Держите банки в сухом и прохладном помещении при температуре от 0 °C до +15 °C, защищённом от попадания света и влажности;

Обязательно проверяйте целостность крышки перед употреблением: она должна быть гладкой и плотно закрытой;

Открытую банку лучше хранить в холодильнике не дольше 2–3 суток.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор оценил риски распространения лихорадки чикунгунья в России.

Фото: Pxhere

