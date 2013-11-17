Как уберечь питомца от жары: советы ветеринара

К основным признакам перегрева у животных относятся тяжелое, учащенное дыхание, густая слюна и повышение температуры тела.

Жаркое лето в Петербурге стало серьезным испытанием не только для горожан, но и для их домашних животных. Высокая температура может обернуться перегревом, ожогами лап и даже тепловым ударом у собак и кошек. Как правильно ухаживать за питомцем в аномальную жару, "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказала ветеринар клиники АП-ВЕТ Арина Парейчук.

Несмотря на экстремальные погодные условия, число обращений в ветеринарные клиники с симптомами перегрева не выросло. Специалист связывает это с тем, что владельцы животных стали лучше осведомлены о рисках и внимательнее относятся к условиям выгула и самочувствию своих любимцев. Тем не менее, единичные случаи теплового удара все же происходят — и они требуют срочной помощи.

К основным признакам перегрева у животных относятся тяжелое, учащенное дыхание, густая слюна и повышение температуры тела. В более сложных случаях может возникать рвота, судороги и потеря координации. В таких ситуациях нужно как можно скорее охладить питомца и обратиться за ветеринарной помощью.

Одной из главных рекомендаций остается отказ от прогулок в самое жаркое время — с 11 до 15 часов. Оптимальные часы для выгула — раннее утро и поздний вечер. Особенно важно избегать контакта лап с горячим асфальтом. Проверить его температуру легко: если тыльной стороне ладони слишком горячо, прогулку стоит отложить. При этом использовать специальную обувь для защиты лап нежелательно — она мешает терморегуляции.

Некоторые хозяева считают, что стрижка облегчит животному жизнь в жару. Однако шерсть — это естественный барьер от перегрева. Полностью сбривать шерстяной покров не рекомендуется: это может нарушить теплообмен и даже спровоцировать ожоги кожи.

Что касается охлаждения, то ветеринар предостерегает от распространенной практики обливать животное водой или накрывать влажным полотенцем. Такие методы могут только усугубить состояние. Безопасным способом является использование охлаждающих ковриков или приложенная к паховой области замороженная бутылка с водой.

Наконец, особое внимание стоит уделить питьевому режиму. В жару животное должно получать не менее 40-60 мл воды на каждый килограмм массы тела, а при активных нагрузках — даже больше.

Правильный уход и своевременные меры помогут питомцу без проблем пережить жаркие дни и сохранить здоровье.

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Фото: unsplash (Elisa Barrantes)