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В Петербурге зоопсихолог объяснила, как подготовить питомца к путешествию
Сегодня, 15:28
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В Петербурге зоопсихолог объяснила, как подготовить питомца к путешествию

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Большинству животных комфортнее остаться дома, либо на профессиональной передержке.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" ветеринар и зоопсихолог Елизавета Тятова рассказала, как подготовить питомца к путешествию. Согласно одному из исследований, 58% владельцев животных предпочтут пушистую компанию в отпуске. 

По словам специалиста, большинству животных комфортнее остаться дома, либо на профессиональной передержке. Но есть и питомцы, которым сложно находиться без хозяина. 

Больше всего стресса создают самолет и поезд. Это очень шумно, особенно если животное летит на самолете в багаже без владельца. Автомобильные путешествия для них намного проще, особенно, если у животного есть уже положительный опыт езды на машине. 

Елизавета Тятова, зоопсихолог 

Перед любым путешествием стоит отправиться к ветеринарному врачу, убедиться, что с животным все хорошо, проверить, актуальны ли вакцины. Надо сообщить врачу, в какой регион вы едете. Обработку нужно произвести от клещей, гельминтов и блох. 

Помимо этого, эксперт рекомендует владельцам посоветоваться с врачом и оценить уровень стресса у собаки или кошки. В основном успокоительное оправдано, однако важно начать его применять недели за две до поездки. 

Фото: pxhere 

Теги: питомцы, путешествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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