Психолог рассказал, как помочь ребенку пережить травму после встречи с насильником

Чтобы помочь несовершеннолетнему справиться с травмой, родители должны постараться избежать сверхэмоциональных реакций на ситуацию.

Бородатый извращенец приставал к 17-летней школьнице в петербургском троллейбусе. Неизвестного сейчас разыскивает полиция. Руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева в разговоре с "Невскими новостями" рассказала, как можно помочь детям, попавшим в аналогичные ситуации.

Отношения делятся на два типа: "Что-то произошло – надо срочно рассказать маме и папе" и "что-то произошло – главное, чтобы папа и мама не узнали". Важно быть тем родителем, к которому ребенок идет в первую очередь, когда что-то страшное происходит. психолог Полина Токарева

Психолог отметила, что между родителями и ребёнком должны быть доверительные отношения. Если взрослые заметили, что ребёнок стал замкнутым и молчаливым, нужно спокойно узнать, что произошло.

Также, чтобы помочь несовершеннолетнему справиться с травмой, родители должны постараться избежать сверхэмоциональных реакций на ситуацию. Специалист посоветовала обратиться за помощь к психологу, причем не только школьнику, но и его родителям, ведь для них это также стресс. Полина Токарева попросила не бояться обращаться к психотерапевту. Специалист поможет прожить ситуацию безопасно как детям, так и взрослым.

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