  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россияне смогут получить QR-код по результату теста на антитела
Сегодня, 16:49
430
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Россияне смогут получить QR-код по результату теста на антитела

0 0

Изменения вступят в силу с 21 февраля.

Минздрав разрешил выдавать QR-коды по положительному результату теста на антитела. Соответствующий приказ появился на Интернет-портале правовой информации 8 февраля.

Изменения вступят в силу с 21 февраля. Порядок получения QR-кода пока не определен. 

В середине января 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что идет тестирование информационных систем на готовность выдавать подобные документы. Предполагается, что такой сертификат будет действовать полгода. Таким образом, те, кто переболел коронавирусом, но не обращался к врачу, тоже смогут получить QR-код. 

Фото: Pexels 

Теги: qr код, антитела
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии