Россияне смогут получить QR-код по результату теста на антитела

Изменения вступят в силу с 21 февраля.

Минздрав разрешил выдавать QR-коды по положительному результату теста на антитела. Соответствующий приказ появился на Интернет-портале правовой информации 8 февраля.

Изменения вступят в силу с 21 февраля. Порядок получения QR-кода пока не определен.

В середине января 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что идет тестирование информационных систем на готовность выдавать подобные документы. Предполагается, что такой сертификат будет действовать полгода. Таким образом, те, кто переболел коронавирусом, но не обращался к врачу, тоже смогут получить QR-код.

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