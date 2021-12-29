Голикова объяснила порядок выдачи ковид-сертификатов по антителам

Власти хотят решить этот вопрос до 1 февраля.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила порядок выдачи ковид-сертификатов по уровню антител. Об этом она рассказала журналистам на пресс-конференции.

По словам Голиковой, сейчас идет тестирование информационных систем на готовность выдавать подобные документы. Она уточнила, что этот вопрос должен быть решен до 1 февраля.

Сертификаты получат те жители страны, которые получили положительный тест на коронавирус, но не обращались к врачам. Их также вручат тем, кто перенес болезнь бессимптомно и имеет антитела. Срок действия документа составит полгода, при наличии положительного теста на COVID-19 - год.

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