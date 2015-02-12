Заявки на оформление паспорта коллективного иммунитета принимают в администрации Выборгского района

Паспорт коллективного иммунитета смогут оформить только те предприятия, где 60 и более процентов работников (от их фактической численности) прошли вакцинацию против COVID-19.

В Выборге представителям малого и среднего бизнеса предлагают подать заявку на оформление паспорта, определяющего коллективный иммунитет работников к COVID-19. Предприятия с таким документом будут находиться в режиме наибольшего экономического благоприятствования. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, предоставляющих услуги салонов красоты, музеев, фитнес-центров и клубов снимаются ограничения по численности обслуживаемых посетителей.

Паспорт коллективного иммунитета смогут оформить только те предприятия, где 60 и более процентов работников (от их фактической численности) прошли вакцинацию против COVID-19. Также паспорт получат хозяйствующие субъекты, в которых 80% составляют вакцинированные граждане и перенесшие заболевание не позднее, чем полгода назад, или имеющие медицинские противопоказания к проведению вакцинации.

Заявки на оформление паспорта коллективного иммунитета принимаются в районной администрации. Хозяйствующему субъекту его выдадут после проверки документов и согласования с Роспотребнадзором. Эмма Гайдук, исполняющая обязанности председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка

Процедура получения паспорта должна занять не более трех рабочих дней.

Подробную консультацию можно получить в комитете поддержки предпринимательства и потребительского рынка по телефонам:8 (81378) 2-58-72, 2-77-94.

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Фото: Piter.tv