Стало известно, как петербуржцы выбирают кружок для ребенка

По результатам опроса выяснилось, что 25% опрошенных выбирали кружки для детей по удобству расположения и близости к месту постоянного проживания.

"Петербургский дневник" и "Единая карта петербуржца" провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, как петербуржцы выбирают кружки для своих детей.

По результатам опроса выяснилось, что 25% опрошенных выбирали кружки для детей по удобству расположения и близости к месту постоянного проживания.

Ещё 16% респондентов ориентировались на хороших педагогов, 16 – затруднились ответить, 11% шли за высоким уровнем преподавания и приемлемым размером оплаты, 9% – за хорошей репутацией учреждения. Также были такие причины, как "уникальность конкретного кружка", посещение кружка знакомыми или одноклассниками ребёнка".

В Петербурге кружки и секции посещают 80% детей от 5 до 18 лет.

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