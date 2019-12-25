В Петербурге кружки и секции посещают 80% детей от 5 до 18 лет

В Петербурге в 2023 году открыто более 800 тысяч бюджетных мест в учреждения дополнительного образования.

Петербург лидирует среди других регионов России по охвату детей дополнительным образованием. Кружки и секции посещают 80% детей от 5 до 18 лет. Об этом рассказали в Смольном.

Система городского дополнительного образования расширяется: создаются детские технопарки, открыто 17 центров цифрового образования "Инфинити", пять IT-кубов, три школьных Кванториума, работает Академия цифровых технологий, Академия талантов. Петербург первым в России создал сеть отделений дополнительного образования непосредственно в школах. В этом году в школах будет работать более 560 отделений.

В новом учебном году 2023-2023 гг. откроется 59 отделений дополнительного образования в школах и дом детского творчества в Курортном районе. Будет реализовано около 20 тысяч программ, открыто более 850 тысяч бюджетных мест.

Записаться в кружки и секции можно через порталы "Навигатор дополнительного образования детей", Госуслуги, либо обратиться непосредственно в учреждение дополнительного образования и оставить там заявку.

В конце июля Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания Дома детского и юношеского творчества в Зеленогорске. Там есть помещения кружка моделирования, мастерской керамики с лаборантскими, актовый зал со сценой и помещением артистической, хоровая студия на 50 мест со сценой, универсальный спортивный зал (30,2 х 18,1м).

Фото: pxhere