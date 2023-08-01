Новое здание дома детского творчества ввели в эксплуатацию в Зеленогорске

Разноэтажное здание имеет сложную форму – основной объем второго и третьего этажей здания выступает и консольно нависает над объемом первого этажа.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания Дома детского и юношеского творчества в Зеленогорске. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Разноэтажное здание имеет сложную форму – основной объем второго и третьего этажей здания выступает и консольно нависает над объемом первого этажа.

В здании расположены вестибюль, пост охраны, выставочный зал, группа физкультурно-спортивных помещений. Есть помещения кружка моделирования, мастерской керамики с лаборантскими, актовый зал со сценой и помещением артистической, хоровая студия на 50 мест со сценой, универсальный спортивный зал (30,2 х 18,1м). Здание рассчитано на единовременное пребывание до 300 учащихся школьного возраста.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"