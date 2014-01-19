Жители Петербурга рассказали, как распределяют семейный бюджет

Совместный бюджет с согласованием у 57% пар, у 14% – раздельный, 14% тратят общие деньги по своему усмотрению.

Жители Петербурга рассказали, какую модель распределения семейного бюджета считают идеальной. Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Большая часть горожан (59%) считает лучшей моделью распределения бюджета в семье такую, где деньги общие, а траты согласовываются супругами. Порядка 9% предпочитают свободные расходы из общей "казны", 13% – раздельные финансы, на чем чаще настаивают мужчины. Около 7% мужчин считают, что они должны единолично распоряжаться деньгами, жену назначили главной по расходам 9% женщин. Итак, совместный бюджет с согласованием у 57% пар, у 14% – раздельный, 14% тратят общие деньги по своему усмотрению.

Кроме того, петербуржцы сообщили, кто, по их мнению, должен зарабатывать больше. Выяснилось, что 55% мужчин и 60% женщин считают, что выше доход может быть у того, кто успешнее в этом. При этом 47% мужчин и 41% женщин видят основным "добытчиком" мужчину. Обычно в семьях больше зарабатывает супруг.

Мужчины обеспечивают большую долю семейного бюджета. Так, 74% из них определили свой вклад на 51% и более, среди женщин таких 29%.

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