Биометрию сдали только 29% петербуржцев

Доля местных жителей, которым предлагают сдать биометрические данные, составляет 21%.

В Петербурге лишь 29% горожан согласились сдать биометрию, когда им поступило такое предложение, выяснили в ходе опроса специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

Доля местных жителей, которым предлагают сдать биометрические данные, составляет 21%. Мужчинам чаще предлагают сделать это (24% против 18% среди женщин), и они в 1,5 раза чаще соглашаются. Среди петербуржцев в возрасте от 35 до 45 лет и горожан с доходом от 100 тыс. рублей больше тех, кто получает подобные запросы от банков и госструктур.

Несмотря на то, что у жителей Северной столицы есть возможность управлять своими биометрическими данными, многие относятся осторожно к их использованию.

Ранее мы рассказывали о том, что на станциях метро "Гостиный двор" и "Площадь Восстания" запустили оплату проезда по биометрии. Система использует передовые алгоритмы распознавания лиц в сочетании с банковскими технологиями.

Фото: pixabay