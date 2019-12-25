В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, как пережить новогоднюю ночь

В течение 31 декабря не нужно исключать завтрак, обед и ужин.

Специалисты Роспотренадзора по Петербургу дали советы в преддверии новогодних праздников.

Многие начинают покупать продукты к Новому году заранее, но это допустимо только для продуктов с большим сроком хранения. Также при любой покупке нужно особое внимание уделять сроку годности, составу и условиям хранения.

Особую опасность несут многокомпонентные салаты с заправкой из сметаны или майонеза, кондитерские изделия с кремом и полуфабрикаты из рубленного мяса. Перед употреблением овощи, фрукты и зелень нужно обдавать кипятком и тщательно мыть. Готовые и сырые салаты не рекомендуется хранить вместе, заправленные салаты не должны стоять в холодильнике больше суток.

Чтобы застолье прошло без серьёзных последствий, 31-го декабря не стоит пропускать завтрак, обед и ужин. В саму новогоднюю ночь не нужно стремиться попробовать все блюда. Не рекомендуется есть всю ночь, запивая при этом все газировкой. Также нужно знать меру в употреблении алкоголя. Помимо этого, специалисты не советовали сразу из-за стола идти заниматься физическими нагрузками, например, кататься на лыжах.

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