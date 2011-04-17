Роспотребнадзор дал советы по переходу на правильное питание

Специалисты советуют питаться разнообразно, включая в свой рацион продукты растительного и животного происхождения.

Ко Дню здорового питания Управление Роспотребнадзора по Московской области опубликовало несколько советов, как начать питаться правильно. Об этом сообщил телеканал "360".

Специалисты советуют питаться разнообразно, включая в свой рацион продукты растительного и животного происхождения. Мучные изделия и картофель также должны быть в меню. Каждый день нужно есть не менее 400 граммов свежих овощей и фруктов. Жирное мясо стоит заменить на рыбу, птицу.

При отсутствии противопоказаний обязательно нужно употреблять молоко, кефир, творог и йогурты.

Что касается сладостей, рекомендуется употреблять как можно меньше сахара, в том числе сладких напитков. Также не стоит употреблять более чайной ложки соли в день.

Также рекомендуется выпивать 1,5-2 литра воды в день. Еду предпочтительнее варить или запекать, чем жарить на масле.

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