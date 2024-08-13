Психолог рассказала, как забыть о работе во время отпуска

Чтобы не думать о работе, желательно отключить рабочие чаты.

Психолог Ирэна Похомова рассказала, как отключиться от работы во время отпуска. По словам специалиста, силы вернутся, если человек забудет о задачах и будет наслаждаться моментом. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Чтобы не думать о работе, желательно отключить рабочие чаты. Некоторые люди продолжают работать и в отпуске. С одной стороны, им будет легко втянуться в рабочий процесс. С другой стороны, такие специалисты рискуют столкнуться с выгоранием.

На самом деле нормальный работодатель понимает: если ко мне придет не отдохнувший сотрудник, я потеряю гораздо больше. Ирэна Похомова, психолог

Если начальник обращается к сотруднику по рабочим вопросам, когда тот находится в отпуске, стоит объяснить руководителю, что после отдыха рабочие процессы будут выполняться более качественно.

Ранее мы писали, что петербурженка утонула на левом берегу Дона во время отпуска.

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