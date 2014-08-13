Петербуржцам рассказали, как оформить льготные проездные билеты для многодетных

Предоставляемая льгота распространяется на период с 27 апреля по 31 октября включительно.

Жителям Петербурга разъяснили правила получения льготных билетов членами многодетных семей. Информация предоставлена пресс-службой Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Предоставляемая льгота распространяется на период с 27 апреля по 31 октября включительно. При покупке льготного билета потребуется предъявить следующие документы:

Дети младше 14 лет предоставляют оригинал свидетельства о рождении.

Граждане старше 14 лет обязаны иметь при себе паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности (предъявляется оригинал документа).

Документальное подтверждение статуса многодетной семьи: бумажное удостоверение многодетной семьи или загруженный файл из личного кабинета портала госуслуг ("Госуслуги") в электронной версии на устройстве, либо специальное свидетельство

Документация, удостоверяющая регистрацию родителя(-ей) в Санкт-Петербурге: форма справки № 9, формы свидетельств № 3 или № 8, судебное постановление (необходимо представить оригинал или нотариально заверенную копию, выданную СПб ГКУ МФЦ).

При условии наличия у ребенка персональной банковской социальной карты (БСК голубого цвета с фотографией), содержащей наименование "Документ бесплатного проезда", предоставление иных подтверждающих документов не требуется.

Компания выражает благодарность пассажирам за ответственное отношение к оформлению документов.

Ранее мы сообщили о том, что от Девяткино до Ладожского вокзала за 5 месяцев перевезли 88 тысяч пассажиров.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"