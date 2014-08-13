Петербуржцам рассказали, как оформить льготные проездные билеты для многодетных

Жителям Петербурга разъяснили правила получения льготных билетов членами многодетных семей. Информация предоставлена пресс-службой Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
Предоставляемая льгота распространяется на период с 27 апреля по 31 октября включительно. При покупке льготного билета потребуется предъявить следующие документы:
Дети младше 14 лет предоставляют оригинал свидетельства о рождении.
Граждане старше 14 лет обязаны иметь при себе паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности (предъявляется оригинал документа).
Документальное подтверждение статуса многодетной семьи: бумажное удостоверение многодетной семьи или загруженный файл из личного кабинета портала госуслуг ("Госуслуги") в электронной версии на устройстве, либо специальное свидетельство
Документация, удостоверяющая регистрацию родителя(-ей) в Санкт-Петербурге: форма справки № 9, формы свидетельств № 3 или № 8, судебное постановление (необходимо представить оригинал или нотариально заверенную копию, выданную СПб ГКУ МФЦ).
При условии наличия у ребенка персональной банковской социальной карты (БСК голубого цвета с фотографией), содержащей наименование "Документ бесплатного проезда", предоставление иных подтверждающих документов не требуется.
Компания выражает благодарность пассажирам за ответственное отношение к оформлению документов.
Ранее мы сообщили о том, что от Девяткино до Ладожского вокзала за 5 месяцев перевезли 88 тысяч пассажиров.
Фото: Telegram / АО "СЗППК"
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