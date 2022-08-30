Первыми владельцами карты "Серебряный возраст" от Сбербанка стали члены Координационного совета по делам ветеранов Петербурга

Карта "Серебряный возраст" создана на базе Единой карты петербуржца (ЕКП) в рамках одноимённого проекта правительства Санкт‑Петербурга.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручили членам Координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга карты "Серебряный возраст". Мероприятие прошло в Смольном.

Карта "Серебряный возраст" создана на базе Единой карты петербуржца (ЕКП) в рамках одноимённого проекта правительства Санкт‑Петербурга, направленного на повышение качества жизни людей пенсионного и предпенсионного возраста. Она объединят в себе все платёжные и нефинансовые преимущества ЕКП и дополнительно даёт возможность посещать городские музеи по стоимости в 1 рубль.

Сегодня одними из первых держателей карты "Серебряный возраст" стали члены Координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга – люди, непосредственно связанные с развитием социальной политики в городе. Уверен, многие последуют их примеру. Более того, мы уже видим высокий интерес со стороны петербуржцев – на данный момент мы получили более 6000 заявок на оформление карты в Сбере. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

В рамках национального проекта "Активное долголетие" в Петербурге инициирован проект "Серебряный возраст". Его поддержал Президент Владимир Путин. Это новый петербургский стандарт заботы о старшем поколении. Мы его разрабатываем первыми в стране. И вместе с банковскими структурами мы приступили к выпуску Единой карты петербуржца "Серебряный возраст". С сентября по ней можно за один рубль посещать городские музеи. А следующей весной начнём перечислять на эти карты по 1500 рублей для посещения федеральных музеев – Эрмитажа, Русского музея. Самое главное – новая карта сохраняет все возможности ЕКП: получение льгот, пенсий и многое другое. А тем петербуржцам серебряного возраста, которые уже пользуются ЕКП от Сбера, ничего не нужно делать для ее получения – они будут подключены к проекту автоматически. Александр Беглов, губернатора Санкт-Петербурга

Одним из направлений социальной политики стали выпуск карты "Серебряный возраст" и создание одноименных центров в каждом районе Петербурга. Это говорит о повышении качества жизни старшего поколения, улучшении его здоровья и возможности участия в спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях – это в том числе посещение музеев, которые позволяют лучше познать прошлое, понять настоящее и попытаться применить эти знания в будущем. Василий Волобуев, член Координационного совета по делам ветеранов Санкт-Петербурга, председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Оформить карту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Действующие держатели ЕКП от Сбера такого возраста будут подключены к проекту "Серебряный возраст" автоматически. Обслуживание, выпуск и перевыпуск карты бесплатные. Для оформления нужен только паспорт и СНИЛС. Выпуск займёт не более 8 рабочих дней.

С дополнительной информацией, в том числе перечнем музеев, можно ознакомиться на официальной странице карты "Серебряный возраст" по ссылке.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга