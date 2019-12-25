Петербуржцы могут оформить карту "Серебряный возраст" в любом офисе Сбера

Оформить карту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

С 1 сентября 2024 года Сбербанк начал принимать заявки на оформление карты "Серебряный возраст" во всех офисах Санкт-Петербурга, обслуживающих физических лиц.

Карта "Серебряный возраст" создана на базе Единой карты петербуржца (ЕКП) в рамках одноимённого проекта правительства Санкт‑Петербурга, направленного на повышение качества жизни людей пенсионного и предпенсионного возраста.

Оформить карту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Действующие держатели ЕКП от Сбера такого возраста будут подключены к проекту "Серебряный возраст" автоматически.

Карта "Серебряный возраст" объединят в себе все платёжные и нефинансовых преимущества ЕКП и дополнительно даёт возможность посещать городские музеи по стоимости в 1 рубль (на период проведения акции). С марта 2025 года для владельцев карты будет доступен электронный сертификат на покупку билетов в музеи регионального уровня и федеральные музеи. Для получения электронного сертификата жителям Санкт‑Петербурга необходимо будет обратиться в городские МФЦ или отделы социальной защиты населения.

Проект правительства "Серебряный возраст" отвечает главной ценности Сбербанка –человекоцентричности. Нам важно быть помощником человеку на каждом этапе его жизни, и эта карта — ещё один инструмент для этого. Люди смогут посещать ещё больше интересных мест, а также пользоваться другими преимуществами ЕКП. Мы с готовностью поддерживаем эту городскую программу. Уверен в успешности и большом потенциале проекта. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Обслуживание, выпуск и перевыпуск карты бесплатные. Для оформления нужен только паспорт и СНИЛС. Выпуск займёт не более 8 рабочих дней.

С дополнительной информацией, в том числе перечнем музеев, можно ознакомиться на официальной странице карты "Серебряный возраст" по ссылке.

Фото: пресс-служба Сбера