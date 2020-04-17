Директор петербургской школы дал советы, как обезопасить учеников от ЧП

Директор лицея №369 Константин Тхостов рассказал о мерах безопасности, которые должны приниматься школами.

Напомним, сегодня в школе №88 в Ижевске произошла стрельба, есть погибшие и раненные.

В интервью "Петербургскому дневнику" Тхостов сказал о том, что школы Петербурга получают средства от города на физическую охрану учреждений. Но также нужно не забывать о том, что безопасность начинается с каждого из нас.

Если мы внимательно будем относиться к тому, что неадекватный человек, да еще и со странными элементами, движется к школе, первое, что мы должны сделать, – сообщить в правоохранительные органы для максимально быстрой и эффективной остановки этого человека. Я убежден, что останавливать "нежелательных гостей" следует до того, как они пересекли границу школы. Остановить его должны еще у калитки образовательной организации. считает директор.

Также педагог считает, что родителям учеников младших классов всегда следует провожать детей на занятия. Ученикам в свою очередь лучше следить за тем, что заходит с ними в школу.

Фото: Piter.tv