Петербурженкам рассказали, как обезопасить себя от таксистов-насильников

На выходных таксист изнасиловал пассажирку, а потом отвез ее домой.

В Петербурге уроженец Таджикистана, работающий в "Яндекс.Такси", изнасиловал пьяную пассажирку, после чего довез ее до дома. "Невские Новости" узнали у эксперта, партнера по рекламе "Такси 068" Максима Иванченко, как обезопасить себя от подобных историй.

Если вы входите в подъезд, лифт, двор жилого дома или садитесь в такси и понимаете, что человек ведет себя неадекватно, срочно выходите в людное место и зовите на помощь. Максим Иванченко

Если при заказе автомобиля из приложения приехало другое транспортное средство, с иными номерами, то стоит отказаться от такой поездки.Если вам перезванивают, предлагают отменить заказанную поездку и поехать на другой машине за наличный расчет, тоже не стоит соглашаться.

Также Максим Иванченко отметил, что при грубых нарушениях ПДД можно попросить остановить машину. Если водитель не реагирует на просьбы, нужно звонить "112".

Фото: Piter.tv