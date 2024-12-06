  1. Главная
Петербуржцам напомнили, как не подхватить вирус перед праздниками
Сегодня, 11:59
Специалисты рекомендуют избегать общественных мест в часы пик.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напомнили, как не заболеть в предновогодней суете. Последняя неделя декабря связана с походами по магазинам, корпоративам, детским праздникам и посещением массовых мероприятий, значит, и с повышенным риском подхватить респираторную инфекцию, передает 26 декабря телеканал "Санкт-Петербург"

Специалисты рекомендуют избегать общественных мест в часы пик, пользоваться масками, регулярно мыть руки и не прикасаться к лицу немытыми руками. Еще советуют носить с собой антисептик и соблюдать дистанцию. При появлении симптомов не стоит посещать мероприятия. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вирус, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

