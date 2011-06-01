Врачи рассказали петербуржцам, как не заболеть осенью

Иммунолог отметил, что витамины лучше получать естественным способом – есть рыбу, печень трески, гранат, фрукты.

Первая пятидневка сентября 2022 года в Петербурге побила рекорд 106-летней давности, став самой холодной за это время. "Невские Новости" узнали у специалистов, какие меры можно принять, чтобы не болеть осенью.

Пить специальные таблетки, я считаю, бессмысленно, а вот пройти перед зимой профилактический осмотр и выявить все нарушения здоровья, хронические инфекции, гормональные нарушения стоит. Выявить все, что может привести к снижению иммунитета. Владислав Жемчугов, врач-иммунолог, доктор медицинских наук

Специалист отметил, что витамины лучше получать естественным способом – есть рыбу, печень трески, гранат, фрукты. Всё это будет хорошей профилактикой. Также важно нормализовать режим сна, сделать прививки от сезонных заболеваний, и одеваться по погоде.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева посоветовала попробовать закалить свой организм, чтобы в дальнейшем лучше реагировать на температурные перепады.

Можно принимать прохладный душ, не обязательно ледяной. Учитесь не кутать себя, не кутать своих детей, не приучайте их к жаре. Готовьте тело к возможным перепадам. Ирина Ярцева, иммунолог

Для закаливания организма необходим не один месяц, поэтому к данному вопросу нужно подходить обстоятельно.

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