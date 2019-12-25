Первые пять дней сентября в Петербурге стали самыми холодными за 106 лет

Средняя температура составила +9,1 градуса.

Средняя температура первых пяти дней сентября в Петербурге составила +9,1 градуса. Такого значения не наблюдалось в городе 106 лет. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Более низкая температура в первую пятидневку сентября была отмечена только в начале прошлого века, которое было очень холодным. В 1916 году средняя температура пятидневки составляла +8,9, в 1906 еще ниже +8,8, а в 1901 всего +8 градусов. Александр Колесов

При этом в 2021 году в первые пять дней сентября было на градус теплее. По прогнозу до конца декады характер погоды в Северной столице не изменится, немного теплее станет к выходным дням.

Фото: Piter.tv