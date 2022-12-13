Петербуржцам напомнили, как не потеряться в лесу и что взять с собой

Специалисты перед походом в лес посоветовали ознакомиться с картой местности.

Как подготовиться к походу в лес? Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали кинолог-инструктор, замруководителя кинологической службы поисково-спасательного отряда "Экстремум" Надежда Григорьева и волонтер-спасатель Дарья Донина.

Специалисты перед походом в лес посоветовали ознакомиться с картой местности. Также необходимо сообщить близким и знакомым, куда вы планируете пойти и когда думаете вернуться.

С собой нужно взять заряженный мобильный телефон, спички или зажигалку, а также питьевую воду и еду (шоколад, орехи, сухофрукты). Если человек постоянно принимает какие-то лекарства, то их тоже стоит взять с собой.

Если человек все-таки заблудился, то необходимо позвонить в 112 и подробно описать пройденный маршрут. При наличии интернета заблудившегося человека могут вывести из леса прямо по телефону.

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