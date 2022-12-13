Как не попасть в больницу во время весеннего сезона грибов

Отравления чаще всего происходят из-за недостаточной осведомлённости.

Весной грибники выходят на охоту за сморчками, вешенками и другими грибами. Каждый год отравление грибами занимает одно из ведущих мест по статистике пищевых отравлений. Как избежать этого, рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отравления чаще всего происходят из-за недостаточной осведомлённости. Люди зачастую не знают виды грибов и технологии их переработки. Это и приводит к больничной палате.

Также причиной заболевания может стать приобретение грибов "с рук". Человек не может знать происхождение купленных грибов. Они быстро и легко впитывают вредные вещества, поэтому могут нести опасность для здоровья и жизни.

Фото: ВКонтакте/ Грибы и Грибники СПб (Наталья Пудовкина)