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Как не попасть в больницу во время весеннего сезона грибов
Сегодня, 11:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Как не попасть в больницу во время весеннего сезона грибов

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Отравления чаще всего происходят из-за недостаточной осведомлённости.

Весной грибники выходят на охоту за сморчками, вешенками и другими грибами. Каждый год отравление грибами занимает одно из ведущих мест по статистике пищевых отравлений. Как избежать этого, рассказал телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отравления чаще всего происходят из-за недостаточной осведомлённости. Люди зачастую не знают виды грибов и технологии их переработки. Это и приводит к больничной палате.

Также причиной заболевания может стать приобретение грибов "с рук". Человек не может знать происхождение купленных грибов. Они быстро и легко впитывают вредные вещества, поэтому могут нести опасность для здоровья и жизни.

Фото: ВКонтакте/ Грибы и Грибники СПб (Наталья Пудовкина) 

Теги: грибы, сморчки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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