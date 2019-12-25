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Петербуржцам напомнили, как не отравиться стритфудом
Сегодня, 10:34
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nastya960

Петербуржцам напомнили, как не отравиться стритфудом

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Специалисты советуют петербуржцам покупать бургеры и шаверму навынос только в проверенных местах.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напомнили петербуржцам о правилах, которые помогут избежать употребления некачественного стритфуда.

Специалисты советуют петербуржцам покупать бургеры и шаверму навынос только в проверенных местах. К тому же с 1 января в России начали действовать новые санитарно-эпидемические правила, согласно им, все предприятия общественного питания должны иметь на свою продукцию документы, подтверждающие ее безопасность.

Также по правилам полуфабрикаты необходимо изготавливать в стационарных предприятиях, а жарить их нужно только перед самой реализацией. При этом в каждом кафе должны быть одноразовые приборы и посуда.

Уличная еда быстрого приготовления из некачественного сырья может стать источником сальмонеллеза, пищевой токсикоинфекции и дизентерии, напомнили специалисты.

Ранее Роспотребнадзор Петербурга рассказал, что делать при отравлении в ресторане.

Фото: pixabay

Теги: роспотребнадзор, стритфуд, уличная еда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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