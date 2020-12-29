Роспотребнадзор Петербурга рассказал, что делать при отравлении в ресторане

Самыми опасными блюдами признаны шаверма и "майонезные" салаты.

При отравлении в ресторане необходимо срочно обратиться к специалистам - рекомендует управление Роспотребнадзора Санкт-Петербурга. Это поможет получить своевременную медицинскую помощь, а также зафиксировать факт того, что человеку стало плохо после посещения места общественного питания.

Доказательством того, что отравлении произошло именно после ужина в каком-либо ресторане служит чек данного заведения или выписка с банковской карты. А также свидетели, подтверждающие слова пострадавшего.

При выявленном факте отравления, человек вправе требовать возврата денежных средств, компенсацию расходах на лечение или даже заработной платы, если болезнь будет протекать долго. Для этого пострадавшему необходимо написать претензию на имя владельца данного заведения и приложить к нему копию чека и медицинского заключения.

К отравлению и инфекционным заболеваниям при посещении общественных местах питания могут привести недостаточное количество кухонного инвентаря для разделки продуктов, нарушение способов хранения продуктов и их качество, несоблюдение санитарных требований и многие другие причины.

Петербургский Роспотребнадзор ранее рассказал о том, что делать, если покупатель случайно повредил неоплаченный товар на территории магазина.

Фото: Piter.tv