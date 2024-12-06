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Психолог рассказала петербуржцам, как найти внутреннюю опору
Сегодня, 15:52
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Психолог рассказала петербуржцам, как найти внутреннюю опору

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По словам специалиста, опорой является позитивное отношение к жизни.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Дарья Гранкина объяснила, как найти внутреннюю опору. 

Из равновесия могут вывести даже сильного человека стресс и различные проблемы. По словам специалиста, опорой является позитивное отношение к жизни. 

Внутренняя опора – это все то, что помогает нам выдерживать сложные ситуации. Это наши жизнестойкость, система ценностей, наша система отношений. То, как мы относимся к миру, как мы относимся к другим людям и к себе. 

Дарья Гранкина, психолог 

Такое отношение формируется еще с детства. Маленький ребенок зависит от родителей, и если они полностью выполняют его потребности, то возникает концепция о том, что мир безопасен. При этом опоры получится взрастить во взрослом возрасте. 

Например, рекомендуется использовать следующее упражнение: говорить себе каждый день, что "со мной все в порядке" или "пока так".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге психолог рассказала, как улучшить качество сна. 

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер) 

Теги: позитив, психолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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