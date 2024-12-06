Психолог рассказала петербуржцам, как найти внутреннюю опору

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Дарья Гранкина объяснила, как найти внутреннюю опору.
Из равновесия могут вывести даже сильного человека стресс и различные проблемы. По словам специалиста, опорой является позитивное отношение к жизни.
Внутренняя опора – это все то, что помогает нам выдерживать сложные ситуации. Это наши жизнестойкость, система ценностей, наша система отношений. То, как мы относимся к миру, как мы относимся к другим людям и к себе.
Дарья Гранкина, психолог
Такое отношение формируется еще с детства. Маленький ребенок зависит от родителей, и если они полностью выполняют его потребности, то возникает концепция о том, что мир безопасен. При этом опоры получится взрастить во взрослом возрасте.
Например, рекомендуется использовать следующее упражнение: говорить себе каждый день, что "со мной все в порядке" или "пока так".
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Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)
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