В Роскачестве объяснили, как можно следить за человеком через смартфон

Эксперт отметил, что для слежки не нужны специальные навыки и знания.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в разговоре с "Российской газетой" рассказал, как можно следить за человеком через смартфон.

Он отметил, что для слежки не нужны специальные навыки и знания, но способы есть нелегальные и легальные. Например, родители могут следить за своим ребенком с помощью специальных приложений родительского контроля. А вот Stalkerware или приложения-шпионы по сути представляют собой незаконный вариант таких же приложений, только для скрытной слежки. Такой способ считается нелегальным, потому что выполняется, обычно, без ведома того, за кем следят.

Также просто используемый смартфон может рассказать много информации о его владельце. Например, где вы отдыхали, где, когда и с кем обедали. Вопрос только в том, кто именно владеет этой информацией: рекламодатель или злоумышленник.

Эксперт рекомендует обращать внимание на разрешения, которые требуют установленные на телефон приложения, особенно если это доступ к камере, микрофону, звонкам, изменению файлов.

Специалист научил россиян восстанавливать удаленные фотографии на смартфоне.

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