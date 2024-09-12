Петербуржцам рассказали, как улучшаются городские библиотеки

Ежегодно в библиотеках проводят порядка 60 тыс. мероприятий, в них участвуют около 2 млн человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский поздравили библиотекарей с Общероссийским днем библиотек. В Государственной академической капелле прошел вечер, посвященный празднику и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в Смольном 27 мая.

В год юбилея Победы мы вспоминаем подвиг ленинградских библиотекарей в годы блокады. В тяжелейших условиях они несли свою вахту, давали возможность людям читать. А когда люди читают книги на своем языке, они непобедимы. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В настоящее время библиотечное дело в Петербурге развивается активнее: идет масштабная модернизация библиотек, а также обновляется их материальная база. Кроме того, создаются круглосуточные цифровые сервисы. Ежегодно в библиотеках проводят порядка 60 тыс. мероприятий, в них участвуют около 2 млн человек.

В 2025 году завершат программу цифровой модернизации всех библиотек. Она включает обновление компьютеров, серверов и программного обеспечения.

Ранее на Piter.TV: памятник Михаилу Сперанскому оформили акцентной подсветкой.

Фото: пресс-служба Смольного