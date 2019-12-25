Петербургский врач рассказал, как лечиться от коронавируса дома

Всего за время пандемии участковый врач посетил порядка 100 пациентов с подтверждённой инфекцией.

Участковый терапевт в петербургской поликлинике № 86 Илья Тучин рассказал Peterburg2, что не всех коронавирусных больных кладут в больницу. Если заболевание протекает в легкой форме и нет никаких хронических заболеваний, то человека могут оставить лечиться дома.

Врач отметил, что лечение на дома в этом случае включает в себя приём противовирусных препаратов и симптоматическую терапию. То есть если заложен нос, то используют капли, если болит горло, то прописывают препарат от боли в горле.

Мы обязательно проводим забор мазка на коронавирус. Далее больной должен находиться в изоляции в течение двух недель. Илья Тучин

После этого человек будет считаться здоровым только после двух отрицательных тестов на коронавирус.

Всего за время пандемии участковый врач посетил порядка 100 пациентов с подтверждённой инфекцией.

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Фото: Piter.TV