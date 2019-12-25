Роспотребнадзор опроверг информацию о повторном заражении ребенка COVID-19

У ребенка почти через месяц после окончания лечения тесты оказались положительными.

Петербургское управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отреагировало на сообщения о том, что в педиатрическом медицинском университете зарегистрирован случай повторного заражения COVID-19. В Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаи якобы повторного заражения коронавирусом требуют более детального изучения. Также ведомство уточнило, что в мире официально не зарегистрирован ни один такой случай.

При этом на пресс-конференции ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов сообщил, что у них есть подозрение на повторное заражение. Более месяца назад к ним поступил 4-летний мальчик, у него был положительный коронавирус, он был вылечен. И почти спустя месяц тесты снова показали положительный результат.

Однако, не исключается, что по каким-то причинам на результаты теста повлияло тяжелое сопутствующее заболевание мальчика.

За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали более 9,5 тысяч человек.

Фото: Piter.TV