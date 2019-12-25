  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали более 9,5 тысяч человек
Сегодня, 10:00
124
nadezhda_sib

За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали более 9,5 тысяч человек

0 0

Под медицинским наблюдением находятся более тысячи человек.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9770 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 1090 человека. Из них 750 ― на самоизоляции, 328― контактные, 12 ― в обсерваторе. 

За сутки на номер "122" поступило 174 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Также по номеру "112" было обработано 47 обращений. О прибытии в Россию из другой страны уведомили 12 человека. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с начала пандемии коронавируса в Петербурге заразились 7 тысяч работников медучреждений. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии