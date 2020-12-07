Лор рассказал, как лечить насморк

Также он отметил, в каком случае нужно помощь врача.

Можно ли избавиться от насморка своими силами, а в каких случаях без помощи специалиста не обойтись, рассказал радио Sputnik врач-лор высшей категории Владимир Зайцев.

При наступлении насморка не стоит сразу прибегать к сосудосуживающим каплям, так как они вызывают привыкание. Врач рекомендует несколько дней потерпеть это неудобство. В крайнем лор советует взять лекарство для детей с более низкой концентрацией.

Еще можно использовать кортикостероидные препараты. Это препараты гормональные, многие их боятся, думают, что они вызывают привыкание, или что из-за них можно располнеть. На самом деле это не так. Владимир Зайцев, лор

Врач отметил, что при самостоятельном лечении насморка или острого ринита есть определенная последовательность действий. Если в носу чувствует вязкая слизь, то нужно использовать капли, которые ее разжижают. Уже потом нужно промыть полость носа солевым раствором и закапать маслянистые капли в нос (персиковое или абрикосовое масло).

Однако не всегда при насморке можно обойтись без помощи специалиста, предупредил врач. Если через неделю после начала насморка нос не проходит, нарастают выделения из носа, загустевают, становятся зелеными, начинает давить на уровне щеки, нужно идти к доктору.

В прошлом году в ВОЗ назвали различия симптомов гриппа и коронавируса.

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