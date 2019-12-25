Эксперты рассказали, как коронавирус может влиять на волосы

Многие через 2-3 месяца после заболевания начинают жаловаться на выпадение волос.

Переболевшие коронавирусом всё чаще жалуются на алопецию – полное или частичное выпадение волос. Об этом сообщил портал Стопкоронавирус.рф. Вместе с Роспотребнадзором эксперты решили разобраться, действительно ли эти два фактора связаны между собой или это всё мнительность?

В целом, волосы могут начать выпадать из-за гормонального изменения, стресса, наследственности. Что касается коронавируса, то во время болезни организм все силы отдает на поддержание жизненно необходимых функций. При этом игнорируются менее важные процессы, среди которых и рост волос. Во время болезни фолликулы волос "спят" продолжительное время, это и провоцирует их выпадение.

В основном, пациенты начинают замечать проблему через 2-3 месяца после заболевания. Потеря волос происходит равномерно по всей коже головы. Даже после легкой формы COVID-19 волосы могут выпадать довольно сильно.

Врачи советуют не отчаиваться, после полного восстановления организма волосы снова войдут в фазу роста. Но на это может уйти и несколько месяцев. Для возвращения волосам здорового вида нужно правильно питаться, заниматься спортом.

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