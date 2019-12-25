Крепкий иммунитет против коронавируса: как россиянам встретить праздники без простуд?

Многие россияне знают неприятную особенность организма: стоит только наступить праздничным дням, защитные силы делают передышку, и люди начинают болеть. В этом году к списку сезонных заболеваний добавляется еще и коронавирус, который может протекать в тяжелой форме, а потом годами напоминать о себе различными осложнениями. О том, как встретить Новый год без болезней, и какие препараты полезны в этом отношении, рассказали российские медики в интервью изданиям "Аргументы и факты" и Лента.ru.

До Нового года остается чуть больше недели, и врачи уверены, что праздник можно успеть встретить в добром здравии. Если появились первые симптомы насморка, помогут назальные спреи, жар сбивают "Ибупрофен" и "Парацетамол", пишут "Аргументы и факты". Но если появился кашель, этих лекарств будет явно мало. Обычно от мокроты врачи назначают муколитики, чтобы было проще дышать: препараты с ацетилцистеином, амброксолом или карбоцистеином. Последнее вещество входит в состав итальянского препарата "Флуифорт", который выпускается в виде гранул для взрослых и сиропа для детей. Прием препарата стимулирует запуск процесса естественной очистки дыхательных путей.

По словам доцента кафедры детской оториноларингологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России Дениса Тулупова, "Флуифорт" удобен в применении и у него большая доказательная база. Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Уральского государственного медицинского университета Игорь Лещенко, в свою очередь, подчеркивает, что у "Флуифорта" есть противовоспалительные свойства.

Как отмечает Лента.ру, косвенно препарат может купировать и симптомы коронавируса, так как обладает муколитическим действием и снижает активность вирусов, а значит, и вероятность бактериальной инфекции. Например, препарат может быть полезен, если заболевание сопровождается острым вирусным бронхитом. Врачи выписывают "Флуифорт" также пациентам в стадии реабилитации. Зачастую у пациентов, переболевших коронавирусом, приходится долгое время восстанавливать легочную ткань. В этой ситуации препарат становится особенно востребован медиками. Как поясняет Игорь Лещенко, карбоцистеин обладает косвенным противовоспалительным эффектом, а это способствует восстановлению функций легких. Вместе с тем, по словам эксперта, нужны научные многоцентровые сравнительные исследования, доказывающие данный эффект.

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Зайцев, в свою очередь, рассказывает, что длительный прием карбоцистеина помогает уменьшить количество бокаловидных клеток в слизистой бронхов, то есть, нормализовать их соотношение к реснитчатым клеткам. Другими словами, вещество оказывает на бронхи регенерирующее воздействие. Поэтому препараты с этим действующим веществом, такие, как "Флуифорт" полезны, в том числе, при хроническом бронхите и хронической обструктивной болезни лёгких.

Все медики напоминают читателям, что в период пандемии особенно нельзя заниматься самолечением. Необходима консультация врача, который найдет эффективные препараты с учётом возраста и имеющихся хронических заболеваний. И тут многое уже зависит от пациента и то, принимает ли он лекарства по строго по указанной в рецепте схеме. Медики подчеркивают, что всегда важно беречь своё здоровье, использовать антисептики и полноценно питаться, добавляя в рацион овощи и фрукты, богатые витаминами.

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