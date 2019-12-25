Смольный выделил 321 млн рублей на лекарства для больных коронавирусом

Ранее средства были выделены из федерального бюджета, теперь ― из городского.

На закупку лекарственных препаратов для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 на амбулаторном лечении выделили более 321 млн рублей из резервного фонда правительства города. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Лекарства закупят районные поликлиники. Напомним, что ранее средства также были получены от федеральных властей.

Кроме того, деньги будут выделены на закупку 35 автомобилей для участковых врачей, которые посещают пациентов на дому. Также поликлиники будут арендовать автомобили. Город профинансирует в общей сложности не менее 54 тыс. машино-часов в месяц. Будет учитываться зарплата водителя и все накладные расходы, в том числе санитарная обработка транспортного средства.

Помочь участковым врачам оперативнее доехать до пациента могут и горожане. Водители могут присоединиться к акции "Подвези врача".

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