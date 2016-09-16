В Петербурге участковым врачам помогают 139 автоволонтеров

Таким образом врач может добраться до пациентов быстрее.

К волонтерской акции "Подвези врача" присоединились 139 водителей. Автодобровольцы на личном транспорте подвозят врачей на вызовы к больным. Об этом 15-го декабря сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

За этот период волонтеры помогли оперативно получить медицинскую помощь больным по 3782 адресам. Желающие присоединиться к акции могут позвонить по телефону +7921-905-09-94.

Водители получают средства индивидуальной защиты и антисептики.

Фото: vk.com/spb_kpmp