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В Петербурге участковым врачам помогают 139 автоволонтеров
Сегодня, 10:38
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nadezhda_sib

В Петербурге участковым врачам помогают 139 автоволонтеров

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Таким образом врач может добраться до пациентов быстрее.

К волонтерской акции "Подвези врача" присоединились 139 водителей. Автодобровольцы на личном транспорте подвозят врачей на вызовы к больным. Об этом 15-го декабря сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

За этот период волонтеры помогли оперативно получить медицинскую помощь больным по 3782 адресам. Желающие присоединиться к акции могут позвонить по телефону +7921-905-09-94. 

Водители получают средства индивидуальной защиты и антисептики. 

Фото: vk.com/spb_kpmp

Теги: автоволонтеры, подвези врача, помощь медикам
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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