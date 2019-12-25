Петербургские водители стали участниками волонтерской акции "Подвези врача"

Организаторы акции рассказали, что к проекту подключились представители бизнеса.

Петербургские водители включились в волонтерскую акцию "Подвези врача" – к акции присоединились 50 участников. Водители ездят по нескольким районам города и двум районам Ленобласти. Автоволонтеры помогают врачам совершать обход пациентов в период борьбы с коронавирусом. На ситуацию с движением обратил внимание портал "Мегаполис".

В отдельно взятом Красногвардейском районе работают 10 человек, которые помогли 194 врачам добраться до места назначения. Организаторы акции рассказали, что к проекту подключились представители бизнеса – сеть кафе и автозаправки.

Все, кто хотел бы стать автоволонтером, могут заполнить анкету в группе проекта в соцсети "ВКонтакте". Требуется в среднем 4–5 часов участия – необходимо развозить врачей районных поликлиник по адресам. Водители получают средства индивидуальной защиты и антисептики. В числе волонтеров ждут диспетчеров, фотографов, дизайнеров, видеооператоров и многих других.

Ранее мы сообщали о том, что волонтеры привели в порядок плитку в историческом доме Бака в Петербурге. Участок будет максимально очищен, активисты соберутся еще раз.

Фото: Piter.tv, vk.com/spb.auto_initiative