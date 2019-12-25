Волонтеры привели в порядок плитку в историческом доме Бака в Петербурге

Участок будет максимально очищен, волонтеры соберутся еще раз.

Волонтеры привели в порядок плитку в историческом доме Бака на Кирочной улице в Петербурге. Об итогах уборки рассказали в Фонде сохранения исторического наследия "Внимание". Активисты поведали, пока проект реставрации входных групп дома Бака еще согласуется, жители дома и волонтеры отмыли дореволюционную метлахскую плитку.

На время капитального ремонта здания волонтерам пришлось отказаться от акций по поддержке чистоты в доме, но осенью мероприятия удалось возобновить. При поддержке проекта "Двери с помоек" жители стали отмывать плитку на полу нижней воздушной галереи, соединяющей два флигеля здания.

Покрытие удалось почистить от вековой грязи, масляной краски и окаменелой жвачки. Участок будет максимально очищен, волонтеры соберутся еще раз, хотя собирались уже трижды.

Ранее мы сообщали о том, что жители дома Бака теперь смогут легально собирать пожертвования на реставрацию своего дома-памятника. Они создали АНО сохранения, реставрации и популяризации объекта культурного наследия "Дом Бака". Пожертвовать средства могут все желающие.

Фото: Piter.tv